الاحتلال يقتل المتضامنة الأميركية عائشة نور إزغي جنوب نابلس

أفادت مصادر فلسطينية بمقتل متضامنة أميركية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس خلال احتجاجات ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية اليوم الجمعة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد أعلن مدير مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس استشهاد المتضامنة الأميركية من أصول تركية عائشة نور إزغي أيغي (26 عاما).

وأوضح مدير المستشفى فؤاد نافعة أن المتضامنة "وصلت إلى المستشفى بعد إصابتها بالرصاص الحي في الرأس، مع خروج لأنسجة الدماغ، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية قدمت لها إنعاشا للقلب والرئتين لدقائق، لكنها استشهدت متأثرة بإصابتها الحرجة".

وأصيبت المتضامنة بالرصاص أثناء مشاركتها في المسيرة الاحتجاجية الأسبوعية المناهضة للاستيطان في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا.

مصادر فلسطينية تؤكد مقتل متضامنة أمريكية بعد إصابتها في الرأس برصاص الاحتلال خلال مشاركتها في مسيرة مناهضة للاستيطان في محيط جبل صبيح جنوب نابلس.. مراسل الجزيرة ليث جعار يطلعنا على التفاصيل#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/EKKWfNnXFV — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 6, 2024

من أصول تركية

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت مسيرة بيتا، مما أسفر عن اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين، وأدى ذلك إلى إصابة المتضامنة بالرصاص الحي في الرأس، وشاب آخر (18 عاما) بشظايا الرصاص الحي في الفخذ.

وأشارت المصادر إلى أن المتضامنة تحمل الجنسية الأميركية، وهي من أصول تركية، وتتطوع ضمن حملة "فزعة" لدعم وحماية المزارعين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في "ادعاء مقتل مواطنة أجنبية بإطلاق نار في الضفة الغربية".

أما الخارجية الأميركية فقالت إنها "على علم بمقتل المواطنة الأميركية بالضفة الغربية، وبصدد جمع مزيد من المعلومات عن الملابسات".

وكذلك، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك لو "نعمل على جمع مزيد من المعلومات بشأن ظروف وفاة المواطنة الأميركية في الضفة".

إدانات

وتوالت الإدانات من فلسطين وتركيا لمقتل المتضامنة، مع التذكير باستهدافات سابقة مماثلة للناشطين الأجانب من قبل الاحتلال.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تدين "جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المتضامنة الأميركية في نابلس".

كما أدانت الخارجية التركية قتل المتضامنة -التي قالت إنها "ناشطة تركية"- على يد جيش الاحتلال، وقالت إن "الحكومة الإسرائيلية تحاول ترويع كل من يقدم الدعم للفلسطينيين".

من جهته، قال محافظ نابلس غسان دغلس إن إسرائيل وحكومتها تتحملان المسؤولية عن قتل متضامنين أجانب على أرض فلسطين.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية، قال دغلس "نقول للرئيس الأميركي إن إسرائيل لا تفرق بين طفل ولا شيخ وتقتل المتضامنين الأجانب، من بينهم الأميركيون".

وتابع "إسرائيل تقتل المتضامنين الأميركيين في فلسطين بالسلاح الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة لها".

بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الاستيطان مؤيد شعبان في بيان إن "إسرائيل تريد إيصال رسالة تهديد بالرصاص والدماء لكل من يفكر في أن يتضامن مع فلسطين".

من جانبها، أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان عن إدانتها "بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني"، وعدّتها "امتدادا لجرائم الاحتلال المتعمدة بحق المتضامنين الأجانب مع شعبنا الفلسطيني، والتي راح ضحيتها العشرات منهم، لعل أبرزهم المتضامنة راشيل كوري التي سحقت تحت جنازير دبابات الاحتلال عام 2003″.

شهادة مسعف رافق المتضامنة الأمريكية التي قضت بعد إصابتها في الرأس برصاص الاحتلال في محيط جبل صبيح جنوب نابلس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/VHCTE3ksRb — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 6, 2024

وأضاف البيان أن "حكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي، تسعى من خلال هذه الجرائم لإرهاب وقمع كل صوت ينادي بحرية شعبنا الفلسطيني، أو يتضامن معه".

وتساءل عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق "هل ستتحرك الإدارة الأميركية ورئيسها بايدن لمحاسبة القتلة ومحاكمتهم أم أن الدماء الأميركية تتمايز إن كانت داعمة للاحتلال أم متضامنة مع شعبنا؟".

وكذلك، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قتل الناشطة الأميركية، وقالت إنها "جريمة تعيد إلى الأذهان سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق المتضامنين الدوليين".

وأضافت أن الاحتلال يواصل استهداف "كل من يقف إلى جانب الحق ويدافع عن أبناء شعبنا، مما يدلل مجددا على أن هذا الكيان يشكل خطرا على الإنسانية جمعاء، وليس فقط على الشعب الفلسطيني".