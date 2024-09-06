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شاهد.. هكذا ترك جيش الاحتلال شوارع جنين

متاجر مدمرة في شارع مزقته الجرافات الإسرائيلية وسط جنين (الوكالة الفرنسية)
6/9/2024

أظهرت مشاهد عدة نشرها ناشطون ومنصات فلسطينية الدمار الواسع الذي خلفّه جيش الاحتلال في شوارع وأحياء مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة المحتلة إثر انسحابه منها اليوم الجمعة بعد نحو 10 أيام من عمليته العسكرية الواسعة.

ووثقت المشاهد والصور حجم الخراب والدمار الكبير في شارع مهيوب بمدينة جنين والمنازل المجاورة، ودوار السينما وعدد من المتاجر جراء عدوان الاحتلال على المدينة بتجريف وتخريب قواته للبنية التحتية في المخيم.

جرافة للاحتلال تخرب شارعا في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

 

واليوم الجمعة، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مدينة جنين، مع استمرار اقتحاماتها لمدن وبلدات أخرى في الضفة، بموازاة حربها المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقل المراسل عن مصادر أمنية ومحلية فلسطينية أن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية انسحبت من مواقعها بجنين، كما أخلى الاحتلال فرق القناصة وجنوده من البنايات السكنية في محيط وداخل المخيم وأعاد انتشار آلياته عند الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة جنين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت باستشهاد 22 فلسطينيا وإصابة أكثر من 30 آخرين برصاص الاحتلال وعمليات قصف جوي استهدف مقاومين خلال عمليته العسكرية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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