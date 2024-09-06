شاهد.. هكذا ترك جيش الاحتلال شوارع جنين

أظهرت مشاهد عدة نشرها ناشطون ومنصات فلسطينية الدمار الواسع الذي خلفّه جيش الاحتلال في شوارع وأحياء مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة المحتلة إثر انسحابه منها اليوم الجمعة بعد نحو 10 أيام من عمليته العسكرية الواسعة.

👈فيديو| آثار الدمار الذي أحدثه الاحتلال داخل أحد الشوارع في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/1Mp1zKHaqn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2024

ووثقت المشاهد والصور حجم الخراب والدمار الكبير في شارع مهيوب بمدينة جنين والمنازل المجاورة، ودوار السينما وعدد من المتاجر جراء عدوان الاحتلال على المدينة بتجريف وتخريب قواته للبنية التحتية في المخيم.

🔴 آثار الدمار الذي لحق في دوار سينما بمدينة #جنين جراء عدوان الاحتلال على المدينة pic.twitter.com/muI1I0yBem — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) September 6, 2024

واليوم الجمعة، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مدينة جنين، مع استمرار اقتحاماتها لمدن وبلدات أخرى في الضفة، بموازاة حربها المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها خلال العدوان الذي استمر لـ 10 أيام. pic.twitter.com/8nYaprJhwP — Alhadath Newspaper|صحيفة الحدث الفلسطيني (@Alhadath_news1) September 6, 2024

ونقل المراسل عن مصادر أمنية ومحلية فلسطينية أن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية انسحبت من مواقعها بجنين، كما أخلى الاحتلال فرق القناصة وجنوده من البنايات السكنية في محيط وداخل المخيم وأعاد انتشار آلياته عند الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة جنين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت باستشهاد 22 فلسطينيا وإصابة أكثر من 30 آخرين برصاص الاحتلال وعمليات قصف جوي استهدف مقاومين خلال عمليته العسكرية.