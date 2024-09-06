رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق

نقلت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة أن واشنطن وبغداد توصلتا إلى تفاهم بشأن خطة لانسحاب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من العراق.

وأوضحت المصادر أن الخطة تنص على خروج مئات من قوات التحالف بحلول سبتمبر/أيلول عام 2025، والبقية بحلول نهاية العام التالي.

وينتظر الاتفاق موافقة قيادة البلدين وتحديد موعد للإعلان عنه، وفقا للوكالة.

وقال مسؤول أميركي كبير "توصلنا إلى اتفاق، وحاليا يتعلق الأمر فقط بموعد الإعلان عنه".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي بدء اجتماعات اللجنة العسكرية العليا بين الولايات المتحدة والعراق لبحث "انتقال مهمة التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية" وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه، فيما قالت بغداد إن المحادثات ستفضي إلى "خفض تدريجي مدروس" لعناصر التحالف.

ويوجد حوالي 2500 عسكري أميركي بالعراق في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، كما ينتشر في البلاد مئات العسكريين من دول أخرى، أغلبها أوروبية.

وتعرضت القوات الأميركية في الشرق الأوسط لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة من قبل فصائل مسلحة في العراق وسوريا، على خلفية الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.