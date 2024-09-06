بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بمئات الصواريخ

قالت الحكومة البريطانية -اليوم الجمعة- إنها ستزود أوكرانيا بـ650 صاروخا لمساعدتها في تعزيز دفاعها الجوي، في أعقاب انتقادات وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوتيرة تسليم المساعدات العسكرية لبلاده.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية -في بيان- أن أول عملية تسليم لـ650 نظام صواريخ "خفيفة الوزن ومتعدد الأدوار" ستتم بحلول نهاية العام في إطار عقد بقيمة 162 مليون جنيه إسترليني (192 مليون يورو) لمساعدة كييف "في حماية البلاد من المسيّرات والقصف الروسي".

وشنت روسيا الأسبوع الماضي أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية الحرب أوائل عام 2022، في حين طالبت أوكرانيا حلفاءها الغربيين مرارا بمزيد من الدعم الدفاعي الجوي لما تسميه حماية نفسها.

وجاء الإعلان البريطاني عن الإمدادات الجديدة من الصواريخ في الوقت الذي حضر فيه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، وهو تحالف مؤقت يضم نحو 50 دولة، في قاعدة جوية أميركية في ألمانيا.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن هذه الإمدادات تأتي في ضوء التزام الحكومة الجديدة بتسريع تسليم المساعدات إلى أوكرانيا، إذ المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من الصواريخ التي أُعلن عنها اليوم الجمعة بحلول نهاية العام.

وبيّنت وزارة الدفاع إن الصواريخ التي تصنعها شركة تاليس -في مصنعها ببلفاست في أيرلندا الشمالية- يبلغ مداها أكثر من 6 كيلومترات ويمكن إطلاقها من المنصات التكتيكية البرية والبحرية والجوية، ويمكنها التعامل مع هدف أرضي وطائرة بدون طيار في أثناء الطيران، وفق الشركة المصنعة.

والمملكة المتحدة واحدة من الداعمين العسكريين الرئيسيين لكييف منذ الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022، وقد زودتها خصوصا بصواريخ ستورم شادو البعيدة المدى ومئات من صواريخ "خفيفة الوزن ومتعدد الأدوار" و14 دبابة "تشالنجر 2".