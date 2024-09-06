اتهم مسؤول كبير في المخابرات الأميركية كُلا من روسيا والصين وإيران بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة والمقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال المسؤول الاستخباراتي الأميركي "إن روسيا هي الخصم الأجنبي الأكثر نشاطا في محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية، بينما تركز الصين أكثر على التأثير في انتخابات المناصب السياسية الأقل أهمية".

وحسب إفادة المسؤول للصحفيين فقد "أصبحت إيران أكثر نشاطا مقارنة بالدورات السابقة، وكثفت جهودها للتأثير على الناخبين في الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة والكونغرس".

وأضاف المسؤول في إفادته "أن مجتمع المخابرات الأميركي يعزز استخدام التحذيرات لأهداف عمليات التأثير الأجنبي".

وتأتي الإفادة في أعقاب اتهامات بغسل أموال في الولايات المتحدة ضد اثنين من موظفي شبكة "آر تي" الإعلامية الحكومية الروسية يوم الأربعاء الماضي بسبب ما قال مسؤولون إنه مخطط لتكليف شركة أميركية بإنتاج محتوى عبر الإنترنت للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المسؤول الاستخباراتي إن "آر تي" شكّلت شبكات من شخصيات أميركية وغربية أخرى واستخدمتها لإنتاج ونشر سرديات مؤيدة لروسيا، يدعم هؤلاء وآخرون جهود موسكو للتأثير على تفضيلات الناخبين لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب وتقليص فرص منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

3 أشياء مؤكدة في الحياة

وقال مسؤولون في وزارة العدل "إن الموظفين استخدما شركات وهمية وشخصيات مزيفة لدفع 10 ملايين دولار لشركة لم يُكشف عن هويتها في ولاية تنيسي لإنتاج مقاطع مصورة على الإنترنت تستهدف تضخيم الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة".

وسبق أن ردت قناة "آر تي" الأربعاء الماضي على نفس الاتهام بالسخرية من ذلك، وقالت لرويترز "3 أشياء مؤكدة في الحياة: الموت، والضرائب، وتدخل آر.تي في الانتخابات الأميركية".

وفي مايو/أيار الماضي قال مسؤولون أميركيون أمام لجنة في مجلس الشيوخ "إن عددا متزايدا من الأطراف الأجنبية، من بينها جهات غير حكومية، تسعى للتأثير على الانتخابات الأميركية، وإن روسيا والصين وإيران ليست وحدها التي تفعل ذلك، لكنها الأبرز".

يذكر أن روسيا والصين وإيران نفوا من قبل التدخل في الانتخابات الأميركية.