إطلاق صواريخ من لبنان وسقوط مسيّرة مفخخة بالجليل الأعلى

أعلن حزب الله اليوم الجمعة استهدافه مواقع للاحتلال، في حين أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من جنوب لبنان.

وقال الحزب إنه استهدف موقع معيان باروخ بمسيّرة انقضاضية وإنه "أصابه بدقة" في وقت أكد فيه مراسل الجزيرة إطلاق صواريخ باتجاه موقعين إسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين جنوبي لبنان.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بسقوط مسيّرة مفخخة أطلقت من لبنان بمنطقة مفتوحة في الجليل الأعلى شمال إسرائيل "دون وقوع إصابات" بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مباني عدة تعرضت لأضرار في المطلة إثر إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من لبنان.

كما ذكرت مصادر صحفية أن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط جنوب لبنان، في أعقاب غارات خلال اليومين الماضيين على بلدات لبنانية عدة.

والأربعاء الماضي، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل امرأة وسقوط جريحين، بينهما طفل، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة قبريخا جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن 5 أشخاص آخرين أصيبوا في غارتين إسرائيليتين على بلدتي حولا والخيام.

وفي اليومين الماضيين أعلن حزب الله قصفه مواقع عدة للاحتلال، في حين قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن طواقمها تعمل على إطفاء حرائق اندلعت في كريات شمونة ومواقع بالجليل الأعلى، وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي برصد 60 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان الأربعاء الماضي.

وأكد حزب الله اليوم أنه قصف قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل ومرابض مدفعية الاحتلال في ديشون بدفعات من صواريخ الكاتيوشا، بينما أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى وإصبع الجليل.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا وهجمات حدودية أسفرت عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.