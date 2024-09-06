"أنت قاتل".. إسرائيليون يطردون بن غفير من شاطئ في تل أبيب ويصرخون في وجهه

طرد إسرائيليون، اليوم الجمعة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من شاطئ في تل أبيب بعد أن صرخوا في وجهه "أنت قاتل.. أنت إرهابي".

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي طرد إسرائيليين لبن غفير بعد وصوله مع أفراد من أسرته إلى شاطئ في تل أبيب.

وبحسب الفيديو، صرخ أحد الإسرائيليين في وجه بن غفير قائلا "أنت قاتل.. أنت إرهابي، وبسببك يموت المختطفون في غزة، كيف تجرؤ على المشي على الشاطئ".

وأضاف مخاطبا بن غفير "أنت قاتل، أنت إرهابي قاتل، هذه حقيقتك، كل المختطفين في غزة يموتون في غزة بسببك".

وأشار موقع "والا" الإخباري إلى أن "إحدى الإسرائيليات قامت برمي الرمل على بن غفير قبل اعتقالها".

وعلق بن غفير على الحادث في منشور على منصة إكس "وصلت اليوم لبضع ساعات مع عائلتي إلى شاطئ تل أبيب، وبدأت مجموعة صغيرة من المتظاهرين اليساريين بالصراخ في وجهي ودعوني لمغادرة المكان. حقهم، هذه حرية التعبير، لكن الشاطئ ليس ملكا لأبيهم".

🔴ترجمت لكم من العبرية إلى العربية هذا ما حدث مع بن غفير هذا النهار على شاطئ البحر …. pic.twitter.com/cIzV5TE9d4 — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) September 6, 2024

وأضاف "في الوقت نفسه، أشكر الشرطة وحراس الأمن الذين تصرفوا بشكل حاسم لاعتقال امرأة ألقت عليّ حفنة من الرمل وتجاوزت على أطفالي الصغار، إن العنف خط أحمر".

وبوساطة مصر وقطر، ودعم الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى.

ويهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.

وبدعم أميركي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.