ألباني يحاول اقتحام مركز للشرطة في ألمانيا

حاول ألباني يبلغ 29 عاما اقتحام مركز للشرطة في جنوب ألمانيا، اليوم الجمعة، مسلحا بساطور لقتل عناصر، قبل أن يتم توقيفه، حسبما أفادت الشرطة المحلية قائلة إن المشتبه به "متطرف إسلامي"، على حد وصفها.

وقالت الشرطة المحلية إن المهاجم الألباني تمكن من الاقتراب من مركز شرطة لينز أم راين في جنوب غرب البلاد قرابة الساعة 2.40 صباحا من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (00.40 بتوقيت غرينتش).

وقالت الشرطة، في بيان لها، "في المكان صرخ قائلا الله أكبر عدة مرات وقال إنه يريد قتل عناصر في الشرطة".

وأضافت أن عناصر الشرطة سارعوا إلى إغلاق أبواب المدخل التي حاول الرجل فتحها بالقوة من دون أن ينجح، قبل أن تتم السيطرة عليه باستخدام مسدس للصعق الكهربائي.

وأكدت الشرطة أن "عناصر التحقيق الأولي الذي أجرته وحدة مكافحة الإرهاب التابعة له تظهر أن دوافع المتهم مرتبطة بالتطرف الإسلامي، وأثناء تفتيش منزله عثر المحققون على علم تنظيم الدولة الإسلامية مرسوم على حائط".

وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، أدى هجوم بسكين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بمهرجان في زولينغن في غرب ألمانيا. وأوقفت الشرطة مشتبها به من الجنسية السورية وسجنته.

ويأتي حادث اليوم غداة محاولة تنفيذ هجوم على القنصلية الإسرائيلية في ميونخ قام به شاب نمساوي من أصل بوسني يبلغ 18 عاما. كان معروفا لدى الشرطة التي قالت إنها كانت تشتبه بأنه "تطرف على الصعيد الديني وكان متهما بحيازة متفجرات وأسلحة".