مسؤول أميركي يتحدث عن مسودة جديدة لصفقة تبادل أسرى

نقلت رويترز عن مسؤول أميركي كبير أن مسودة اتفاق جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى قد تصدر الأسبوع المقبل أو قبل ذلك، مؤكدا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتمسكه باحتلال محور فيلادلفيا وضعت الأطراف الوسيطة في موقف صعب.

وأوضح المسؤول الأميركي أن الاقتراح الجديد بشأن صفقة التبادل يهدف إلى حل نقاط الخلاف الرئيسية، مشيرا إلى أن المفاوضين يحاولون حل عقبتي محور فيلادلفيا وقوائم الأسرى المشمولين بصفقة التبادل، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ335.

وأضاف المسؤول أن وفدا إسرائيليا أكد استعداد إسرائيل للانسحاب من فيلادلفيا بعد مرحلة أولى تستمر 42 يوما، في أعقاب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الأربعاء أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا للوسطاء في قطر أن انسحاب الجيش بالكامل من محور فيلادلفيا سيكون في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

كما نقلت هآرتس عن مسؤول أميركي أن رئيس الموساد أكد للوسطاء استعداد إسرائيل للانسحاب من فيلادلفيا قبيل إعلان نتنياهو رفضه ذلك.

وأضاف المسؤول الأميركي أنهم يريدون اتفاق التبادل "أكثر" من نتنياهو ورئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار وأنهم يدفعون لإنجازه بكل الطرق الممكنة، مؤكدا "إذا استسلمنا لن يتعامل أحد مع هذه القضية بعد الآن وليس لدينا خيار آخر".

ويأتي هذا بعد أن أكد نتنياهو -خلال مؤتمرين صحفيين الاثنين والأربعاء- أنه لن يسحب جيشه من محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر، مكررا مزاعمه بأن هذا المحور مرت عبره في السابق أسلحة إلى حركة حماس.

وأضاف "يقولون لنا: اخرجوا من محور فيلادلفيا لمدة 42 يوما، وأنا أقول إذا فعلنا ذلك فلن نعود إليه ولو بعد 42 سنة"، معتبرا أن دخول جيشه إلى المحور أجبر حماس على تغيير موقفها في المفاوضات، مؤكدا أن تحقيق أهداف الحرب يمر من هذا المحور، وفق قوله.

"لا مقترحات جديدة"

وقد حذرت حركة حماس، مساء أمس الأربعاء، من أن نتنياهو يُفشل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة وتبادل الأسرى عبر التشبث بالبقاء في محور فيلادلفيا الحدودي بين القطاع ومصر، مشيرة إلى أن "ألاعيب" نتنياهو تستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة -في بيان- إنه لا توجد حاجة إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، وإن المطلوب الآن هو الضغط على نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه خلال المفاوضات السابقة، في إشارة إلى أنباء تتداولها وسائل إعلام أميركية بشأن إعداد واشنطن مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

ويأتي هذا مع تصاعد حدة الهجوم والانتقادات الإسرائيلية لنتنياهو واتهامه بعرقلة الصفقة التي ستعيد المحتجزين أحياء، على خلفية إعلان الجيش استعادة جثث 6 أسرى من غزة، في حين اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في تل أبيب مساء أول أمس الثلاثاء إلى جانب إضراب اتحاد نقابات العمال (الهستدروت).