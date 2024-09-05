ماكرون يكلف ميشال بارنييه بتشكيل الحكومة الفرنسية

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الخميس- مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكست، ميشال بارنييه، بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة.

يأتي ذلك بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعية المبكرة التي فازت فيها الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف أحزاب اليسار) من دون تحقيق الغالبية في البرلمان.

وبارنييه (73 عاما) أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث، وكُلّف بتشكيل "حكومة جامعة في خدمة البلاد"، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

وقد رفض ماكرون تشكيل حكومة من الجبهة الشعبية الجديدة -تحالف اليسار المتصدر في نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة- كما رفض تكليف مرشحته لرئاسة الحكومة الموظفة الرسمية لوسي كاستيه.

وبات تشكيل حكومة جديدة أمرا ملحّا مع ضرورة تقديم موازنة عام 2025 إلى البرلمان بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول على أبعد تقدير.

وستكون أمام رئيس الوزراء الفرنسي المقبل مهمة شاقة تتمثل في محاولة دفع الإصلاحات وميزانية 2025 من خلال برلمان معلق، في الوقت الذي تتعرض فيه فرنسا لضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض العجز.