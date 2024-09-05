قصف إسرائيلي جنوبي لبنان وحزب الله ينعى أحد عناصره

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قصف أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان، واعترضت دفاعاته الجوية مسيّرة في الجليل الأعلى، في حين نعى حزب الله أحد عناصره.

وشنّت المقاتلات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية غارات على بلدات قبريخا وحولا وبني حيّان والخيام ومحيط بلدات راميا وزوطر ودير سريان وعلمان.

وقال جيش الاحتلال إنه قصف البنية التحتية لحزب الله في منطقة قانا بجنوب لبنان.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة شرق مدينة نهاريا في الجليل الغربي.

وقالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي بالجليل الأعلى.

قتيل بحزب الله

من جهته، أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره بمواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 434 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفرا هذا الصباح أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخص آخر بجروح.

وكان حزب الله أعلن أمس عن مهاجمة 8 أهداف إسرائيلية، بينها مستوطنة نؤوت مردخاي التي قصفها للمرة الأولى ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا على طرفي الحدود، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة، خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.