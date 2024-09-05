فضّل الموت في بيته على النزوح.. استشهاد مؤذن مسجد الأبرار بعد قصف منزله بمدينة غزة

استشهد مؤذن مسجد الأبرار في مدينة غزة شوقي اللدّاوي بعدما قصف الاحتلال منزله أمس الأربعاء. وقال أحد الجيران للجزيرة إنه رفض مغادرة منزله رغم تحذير جيش الاحتلال والمخابرات الإسرائيلية له أكثر من مرة.

وأضاف أن الشهيد كان جالسا أمام بيته عندما تم قصفه وأن السكان أخرجوه وزوجته وابنيه وبناته الست من تحت الأنقاض.

وكان الدفاع المدني في غزة قد أكد استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 11 آخرين إثر غارة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وطالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الأربعاء مجلس الأمن بالعمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية والتحقيق في جرائم التطهير العرقي والإعدامات الميدانية.

كما دعت الحركة المجلس إلى "التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة"، والتي قالت إنها تسببت بقتل 50 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح.