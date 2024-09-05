شرطة ميونخ تقتل مشتبها فيه قرب القنصلية الإسرائيلية

أطلقت الشرطة الألمانية النار على مشتبه فيه وأردته قتيلا بعد رصد شخص بدا أنه يحمل سلاحا ناريا بالقرب من القنصلية العامة الإسرائيلية و"مركز توثيق جرائم النازية" وسط مدينة ميونخ اليوم الخميس.

وقالت الشرطة -عبر منصة إكس- إنه ليست هناك مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه فيهم آخرين، أو وقائع أخرى في ميونخ عاصمة ولاية بافاريا.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن حول ما حدث.

Dringend | Israelische Medien: Deutsche Polizei erschießt eine Person, die vor dem israelischen #Konsulat in #München das Feuer eröffnet hat pic.twitter.com/ZUZn1HSV4K — Adem (@Adem0083) September 5, 2024

وفي وقت سابق، كتبت شرطة ميونخ أن هناك عملية جارية في منطقة شارع بريينر وساحة كاروليننبلاتس، مؤكدة أنه لا توجد حاليًا أي مؤشرات على وجود أشخاص آخرين مشتبه فيهم على صلة بالحادث.

وأوضحت الشرطة نشر عدد كبير من القوات في الموقع، مع وجود مزيد من العناصر في الطريق إلى منطقة الحادث بالقرب من مركز "توثيق الحقبة النازية".

وناشدت الشرطة المواطنين بالابتعاد عن المنطقة وتجنبها لتسهيل عمل القوات الأمنية هناك، مشيرة إلى أن طائرة مروحية تحلق في الأجواء للحصول على رؤية أفضل للوضع الحالي.