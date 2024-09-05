دعوات لإقالة حاخام ألبانيا بعد تأديته صلوات مع جيش الاحتلال في غزة

أثار مقطع فيديو يظهر الحاخام الأكبر لألبانيا وهو يحتفل بالدمار في قطاع غزة ويؤدي صلوات مع عناصر من الجيش الإسرائيلي، ردود فعل غاضبة في البلاد ودعوات لإقالته.

وذكر موقع "ميدل إيست آي" الإخباري البريطاني الذي أورد الخبر أن الحاخام يوئيل كابلان، ظهر في مقطع فيديو نشر على موقع تابع للجالية اليهودية في ألبانيا الاثنين الماضي، لكن ليس من الواضح بالضبط متى تم تصويره في غزة.

وأشار إلى أن الحاخام، وهو ضابط إسرائيلي أيضا، عاد إلى إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكان قد عين حاخاما رئيسيا من قبل الحكومة الألبانية عام 2010، ضد رغبات الجالية اليهودية في البلاد.

ومن بين المنتقدين لتصرف كابلان، نشطاء ألبان مؤيدون لفلسطين ينضوون تحت لواء منظمة تدعى "باليستينا إيليري" (أو فلسطين حرة).

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سخط عميق

وأعرب متحدث باسم المجموعة لموقع "ميدل إيست آي" عن "السخط العميق لأن الحاخام الرئيسي لألبانيا ارتدى زي الجيش الإسرائيلي ويشارك بنشاط في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

ودعا النشطاء داخل الحركة رئيس وزراء البلاد، إيدي راما، إلى "إبعاد كابلان على الفور عن أي واجبات دينية تجاه الجالية اليهودية في ألبانيا وإعلانه شخصا غير مرغوب فيه".

كما دعت المنظمة المجتمع اليهودي في ألبانيا إلى الانضمام إلى إدانتها لكابلان.

وقال المتحدث باسم المنظمة "إن مثل هذه الأفعال لا تشوه مكانة زعيم ديني فحسب، بل إنها تعرض صورة ألبانيا للخطر أيضا، وهي دولة وقفت تاريخيا ضد القمع لصالح حقوق الإنسان".