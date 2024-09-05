حزب الله يستهدف عدة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهدافه عدة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية والصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة بها، فيما استهدف جيش الاحتلال بلدة كفركلا جنوبي لبنان بعدد من القذائف، كما قصف بلدة ميس الجبل، ما أدى لإصابة أحد المنازل واندلاع النيران فيه.

وقال الحزب في 3 بيانات منفصلة "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة بعد ظهر اليوم موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة والتجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا، وموقع حانيتا بقذائف المدفعية وأصابوهم إصابة مباشرة".

في الوقت نفسه قال حزب الله: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر اليوم تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، كما استهدفوا موقع المالكية بقذائف المدفعية".

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات سابقة اليوم أن عناصره استهدفوا ثكنة "راموت نفتالي" الإسرائيلية بالمسيّرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا، ردا على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

كما استهدف مقاتلو الحزب مقر قيادة كتيبة السهل الإسرائيلية في ثكنة "بيت هيلل" والمقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة "يعرا" الإسرائيلية بالمسيّرات الانقضاضية.

ونعى حزب الله اليوم أحد عناصره في جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 463، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس مقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة إن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا صباح اليوم أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخص آخر بجروح".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار صباح اليوم على أطراف بلدتي صديقين وكفرا الجنوبيتين ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ نحو 11 شهرا، حيث أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين وأجبرت مئات العائلات على النزوح من ديارها.