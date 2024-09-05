قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن رحلات الطيران بين تركيا ومصر ستتضاعف بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الطيران المدني بين البلدين.

وأشار أورال أوغلو، في بيان له اليوم الخميس، إلى توقيع 3 اتفاقيات مهمة بين تركيا ومصر في مجال السكك الحديد والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذكر أن التوقيع على الاتفاقيات كان في اجتماع "مجلس التعاون الإستراتيجي الرفيع المستوى" الذي عقد أمس الأربعاء برئاسة مشتركة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري الزائر عبد الفتاح السيسي.

وقال أورال أوغلو "بموجب مذكرة التفاهم بين إدارتي الطيران المدني، تمت زيادة عدد رحلات الركاب بين البلدين، التي كانت 30 أسبوعيا، إلى 67. ولدينا أيضا رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية". وتوقع أن تقدم المذكرة "مساهمة إيجابية في كثير من القطاعات، لا سيما الأنشطة الاقتصادية والتجارة والسياحة بين البلدين".

وأمس الأربعاء، زار السيسي أنقرة والتقى الرئيس أردوغان وشهدا توقيع 17 اتفاقية تعاون بين البلدين.