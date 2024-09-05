بوتين: بدأنا طرد القوات الأوكرانية تدريجيا من كورسك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الخميس- إن قواته بدأت تطرد القوات الأوكرانية المتوغلة منذ أسابيع في منطقة كورسك غربي البلاد، في حين قالت كييف إن قواتها صدت هجمات روسية في دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأضاف بوتين -في كلمة ألقاها خلال منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك- أن الجيش الروسي يطرد القوات الأوكرانية من كورسك تدريجيا.

وتابع أن التوغل الأوكراني لم ينجح في إبطاء تقدم قواته بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، بل أدى إلى إضعاف دفاعات كييف وأتاح للقوات الروسية تسريع الهجوم في منطقة دونباس التي تضم مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وتسيطر روسيا على أجزاء كبيرة منهما.

كما قال الرئيس الروسي إن قواته نجحت في التقدم نحو مدينة بوكروفسك شرق أوكرانيا، واعتبر أنه لا يمكن احتواء هجومها بهذه الجبهة، مجددا إصراره على السيطرة على منطقة دونباس كلها.

وكانت القوات الأوكرانية بدأت -بشكل مباغت في السادس من الشهر الماضي- توغلا غير مسبوق في مقاطعة كورسك الروسية القريبة من الحدود، وردت موسكو بتوجيه ضربات جوية عنيفة لعدة مناطق بأوكرانيا.

وقبل أيام، قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي إن أحد أهداف عملية كورسك كان تحويل القوات الروسية من مناطق أخرى، وخاصة شرق أوكرانيا بالقرب من مدينتي كوراخوف وبوكروفسك، حيث تقترب القوات الروسية من الأخيرة.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية- إن بلاده ستحتفظ بالأراضي الروسية التي سيطرت عليها لأنها جزء من خطة النصر وإنهاء الحرب، حسب تعبيره.

وفي الإطار، اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ -في تصريحات أدلى بها اليوم في أوسلو- أن أوكرانيا حققت الكثير في هجومها على كورسك.

معارك دونيتسك

في التطورات الميدانية، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها سيطرت على قرية زافيتني بمقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن الدفاعات الروسية أسقطت 3 صواريخ أتاكمز أميركية الصنع و5 قنابل موجهة فرنسية الصنع و27 مسيرة.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام روسية بأن الجيش قصف جسرا إستراتيجيا تستخدمه القوات الأوكرانية في مدينة بوكروفسك.

وتظهر الخرائط العسكرية الروسية أن المعارك على هذا المحور وصلت إلى مركز مدينة نوفوغورودوفكا التي تبعد عن بوكروفسك نحو 10 كيلومترات فقط.

وكانت كييف أقرت مرارا بصعوبة الوضع في عدد من المحاور شرقي البلاد، وخاصة حول بوكروفسك وتشاسيف يار.

في المقابل، أعلنت الأركان الأوكرانية أن قواتها خاضت عشرات الاشتباكات مع القوات الروسية بعدة جبهات، مشيرة إلى صد 6 محاولات تقدم باتجاه كراماتورسك، بينما يتواصل تركيز الهجمات نحو كل من تورتسك وكراخوفو في دونيتسك.

وأشارت الهيئة الأوكرانية إلى تصاعد الهجمات الروسية خاصة على مقاطعة خاركيف شمال شرقي البلاد.

وفي إطار القصف المتبادل، أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف -اليوم- أن مدنيا قتل في قصف أوكراني لبلدة شيبيكينو بالمنطقة التي تقع جنوبي البلاد.

وفي كييف، قالت خدمة الطوارئ اليوم إن عدد القتلى جراء هجوم صاروخي روسي على معهد عسكري بمدينة بولتافا (وسط) الثلاثاء ارتفع إلى 55 شخصا بعد اكتمال عملية الإنقاذ.

وزير جديد للخارجية

على صعيد آخر، وافق البرلمان الأوكراني اليوم على تعيين أندريه سيبيغا سيبها (49 عاما) خلفا لوزير الخارجية المستقيل دميتري كوليبا.

وعمل سيبيغا سفيرا خصوصا في تركيا بين عامي 2016 و2021، ويعتبر شخصية مهمة في الدبلوماسية الأوكرانية، كما أنه يعد مقربا أكثر من سلفه لرئيس الإدارة الرئاسية أندريه يرماك.

ولم توضح الرئاسة الأوكرانية دوافع التخلي عن كوليبا الذي قدم استقالته أمس، ولكن الرئيس زيلينسكي قال إن بلاده "بحاجة إلى زخم جديد" بعد حرب متواصلة منذ عامين ونصف العام مع روسيا.

كما أقر النواب الأوكرانيون اليوم تعيين كل من أولها ستيفانيشينا وأوليكسي كوليبا نائبين جديدين لرئيس الوزراء، وذلك في إطار تعديل وزاري هو الأكبر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.

ولا يُتوقع أن تؤثر القيادة الجديدة للخارجية على سياسة أوكرانيا بشكل كبير، وذلك لأن زيلينسكي ومكتبه يتوليان الدور القيادي في الشؤون الخارجية منذ بدء الحرب مع روسيا.