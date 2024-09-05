الأمم المتحدة: نصف مليون سوداني تضرروا من السيول والأمطار

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، تضرر نحو نصف مليون سوداني جراء السيول والأمطار منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأفاد المكتب الأممي -في بيان- بأن التقديرات تشير إلى أن 491 ألفا و100 شخص (88600 أسرة) تضرروا من الأمطار الغزيرة والسيول في 63 منطقة ضمن 15 ولاية في السودان منذ بداية هطل الأمطار في يونيو/حزيران الماضي.

وتابع "يشمل ذلك ما يقدر بنحو 143 ألفا و200 شخص نزحوا".

وأضاف أن الولايات الأكثر تضررا هي شمال دارفور (غرب)، والبحر الأحمر (شرق)، والشمالية (شمال)، وجنوب دارفور (غرب)، ونهر النيل (شمال).

وذكر البيان أن 35 ألفا و518 منزلا انهارت كليا، وتضرر نحو 44 ألفا و993 منزلا جزئيا.

وبلغت حصيلة وفيات السيول والأمطار في البلاد 173 قتيلا منذ يونيو/حزيران، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة السودانية في 29 أغسطس/آب الماضي.

وتتزامن الكوارث الطبيعية والصحية التي تعصف بالسودان هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، والتي خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.