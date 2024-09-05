أمير قطر يبحث في فنلندا الأوضاع في غزة

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث -اليوم الخميس- مع رئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح الديوان الأميري أن الاجتماع -الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة هلسنكي- ناقش أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر تطورات الأوضاع في غزة.

وفي ختام زيارته لفنلندا، قال أمير قطر -عبر حسابه على منصة إكس- إنه بحث خلال جلسة موسعة في هلسنكي مع كل من رئيس فنلندا ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء بيتيري أوربو سبل تعميق روابط الصداقة والتعاون بين البلدين بما يعزز "هذه العلاقات ويوسّع آفاق التعاون المثمر".

سمو الأمير المفدى ودولة السيد يوناس غار ستوره رئيس وزراء مملكة النرويج الصديقة، يعقدان جلسة مباحثات رسمية، وذلك في مقر الضيافة الحكومي بالعاصمة أوسلو. #قطر #النرويج https://t.co/JBaF2e1Jug pic.twitter.com/AjVy8UJvq8 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 4, 2024

واليومين الماضيين، أجرى أمير قطر خلال زيارته مباحثات مع كبار المسؤولين في السويد والنرويج، شملت الأوضاع في غزة والتطورات الإقليمية والدولية.