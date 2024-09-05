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أمير قطر يبحث في فنلندا الأوضاع في غزة

آخر تحديث: 5/9/202402:48 م (بتوقيت مكة المكرمة)
امير قطر مع رئيس فنلندا -من حساب الأمير علىx
أمير قطر (يمين) اختتم زيارة اليوم إلى فنلندا (مواقع التواصل)

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث -اليوم الخميس- مع رئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح الديوان الأميري أن الاجتماع -الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة هلسنكي- ناقش أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر تطورات الأوضاع في غزة.

وفي ختام زيارته لفنلندا، قال أمير قطر -عبر حسابه على منصة إكس- إنه بحث خلال جلسة موسعة في هلسنكي مع كل من رئيس فنلندا ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء بيتيري أوربو سبل تعميق روابط الصداقة والتعاون بين البلدين بما يعزز "هذه العلاقات ويوسّع آفاق التعاون المثمر".

واليومين الماضيين، أجرى أمير قطر خلال زيارته مباحثات مع كبار المسؤولين في السويد والنرويج، شملت الأوضاع في غزة والتطورات الإقليمية والدولية.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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