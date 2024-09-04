توجيه الاتهام لامرأة أميركية حاولت إغراق طفلة من أصل فلسطيني

وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات رسمية لامرأة من ولاية تكساس الأميركية بمحاولة إغراق طفلة أميركية فلسطينية تبلغ من العمر 3 سنوات، بدافع التحيز والعنصرية.

ووجهت الهيئة في مقاطعة تارانت الاتهامات للمشتبه بها إليزابيث وولف (42 عاما)، في لائحة اتهام قدمت الشهر الماضي وتضمنت فرض عقوبة مشددة على ارتكاب جريمة كراهية، وذلك وفقا لسجلات المحكمة التي تم الكشف عنها أمس الثلاثاء. وقد يؤدي هذا إلى تغليظ عقوبة وولف إذا ثبتت إدانتها.

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ووولف متهمة بالشروع في جريمة قتل قد تصل عقوبتها للإعدام ضد طفلة دون العاشرة والتسبب عمدا في إصابة جسدية للطفلة.

ويشير تقرير الشرطة إلى أن الواقعة حدثت في مايو/أيار الماضي في مسبح بمجمع سكني في منطقة دالاس فورت وورث، عندما تشاجرت المشتبه بها مع والدة الطفلة، وكان مع الأم في المسبح أيضا ابن عمره 6 أعوام، بعد أن سألت المشتبه بها الأم عن المكان الذي تنحدر منه.

وذكر تقرير الشرطة أن المشتبه بها حاولت إغراق الطفلة والإمساك بالطفل الآخر.

وقالت الشرطة إن الأم تمكنت من انتشال ابنتها من الماء، وهرع المسعفون إلى مكان الحادث وأقرت السلطات الطبية بسلامة الطفلين.

وحذر المدافعون عن حقوق الإنسان من تزايد التهديدات التي يواجهها المسلمون والعرب واليهود الأميركيون منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها على غزة.

وشهدت الولايات المتحدة أيضا في الآونة الأخيرة عملية طعن قاتلة لطفل فلسطيني أميركي يبلغ من العمر 6 سنوات في إيلينوي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما طُعن أميركي من أصل فلسطيني في تكساس في فبراير/شباط الماضي، وتم إطلاق النار على 3 طلاب من أصل فلسطيني في فيرمونت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.