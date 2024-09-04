3 مجازر بغزة وأرقام تكشف خسائر الاحتلال منذ بدء الحرب

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 18 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، وسط تكثيف الاحتلال استهداف مناطق متفرقة بالقطاع، في وقت كشفت فيه أرقام عن تزايد خسائر جيش الاحتلال جراء عمليات المقاومة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في غزة، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و107 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40 ألفا و861 شهيدا، و94 ألفا و398 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الدفاع المدني في غزة إن 5 شهداء -بينهم 3 نساء وطفل- سقطوا في قصف إسرائيلي على منزل في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

كما أضاف أن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب 11 آخرون إثر غارة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وذكر مراسل الجزيرة أن هناك مصابين آخرين عالقين تحت الأنقاض إثر الغارة الإسرائيلية.

وقال إن 6 أشخاص استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لفلسطينيين في محيط أبراج الشيخ زايد شمالي قطاع غزة.

وفي شرقي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3 أطفال في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بمحيط مستوصف الدرج.

كما أفاد باستشهاد 5 فلسطينيين وجرح عدد آخر -معظمهم نساء وأطفال- في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع الجلاء غرب مدينة غزة.

خسائر جديدة

من جهة أخرى، أظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 5 جنود بينهم واحد في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا للمعطيات التي نشرها الجيش على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى) وصل إلى 4422 ارتفاعا من 4417 أمس الثلاثاء.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية قد بلغ 5.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن 2268 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه، ارتفاعا من 2267 أمس الثلاثاء.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي موقع إصابة باقي الجنود.

ووفق المعطيات ذاتها، يتلقى حاليا العلاج 20 جنديا بحالة خطيرة، و170 بحالة متوسطة، و7 بحالة طفيفة.

وبشأن حصيلة القتلى، تظهر المعطيات أن 706 جنود وضباط قتلوا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 340 بالمعارك البرية، في حين تتهم تل أبيب بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها من الجنود.

وبوتيرة يومية، تعلن فصائل المقاومة في غزة عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.