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20 مفقودا في غرق مركب يقل مهاجرين قرب سواحل إيطاليا

Migrants in Lampedusa Migrants arrive on an Italian Coast Guard vessel after being rescued at sea, on the Sicilian island of Lampedusa, Italy, September 18, 2023. REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAY DATE 18/09/2023 SIZE 3500 x 2176 Country Italy SOURCE REUTERS/YARA NARDI
جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بوابة المهاجرين نحو أوروبا (رويترز ـ أرشيف)
4/9/2024-|آخر تحديث: 4/9/202411:24 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن المكتب الإيطالي في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وخفر السواحل الإيطالي اليوم الأربعاء فقدان 20 مهاجرا على الأقل بعد غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط، قرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأفادت الناطقة باسم المفوضية كيارا كاردوليتي بأن القارب "غرق الأحد الماضي وفق الناجين الـ7 الذين استقبلهم فريق المفوضية في لامبيدوزا في حالة صعبة. حيث فقد الكثير منهم أقارب لهم في الحادث".

من جهته قال رجال خفر السواحل الإيطالي إنهم أنقذوا قبل ظهر اليوم "مركبا جانحا على بعد نحو 20 كيلومترا من لامبيدوزا غمرت المياه نصفه وكان على وشك الغرق وعلى متنه 7 مهاجرين كلهم رجال سوريون".

وأظهرت مشاهد نشرها خفر السواحل الإيطالي هؤلاء الرجال في مركب صغير جدا وقد امتلأ بالمياه كليا وهم ينقلون على فرش قابلة للنفخ إلى سفينة الإغاثة.

ونقل خفر السواحل عن المهاجرين الذين تم إنقاذهم قولهم إنهم أبحروا في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري من ليبيا وعلى متن المركب 28 شخصا من بينهم 3 قصر وقد يكون سقط منهم 21 في المياه بسبب سوء الأحوال الجوية، مضيفا أن عمليات البحث عن المفقودين متواصلة مع الاستعانة بطائرة أيضا.

وفي العام الماضي فُقد أكثر من 3 آلاف مهاجر بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

ووفقا لأرقام وزارة الداخلية الإيطالية، انخفض عدد الوافدين عبر البحر بشكل كبير منذ بداية العام الحالي.

المصدر : الفرنسية

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