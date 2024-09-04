20 مفقودا في غرق مركب يقل مهاجرين قرب سواحل إيطاليا

أعلن المكتب الإيطالي في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وخفر السواحل الإيطالي اليوم الأربعاء فقدان 20 مهاجرا على الأقل بعد غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط، قرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأفادت الناطقة باسم المفوضية كيارا كاردوليتي بأن القارب "غرق الأحد الماضي وفق الناجين الـ7 الذين استقبلهم فريق المفوضية في لامبيدوزا في حالة صعبة. حيث فقد الكثير منهم أقارب لهم في الحادث".

من جهته قال رجال خفر السواحل الإيطالي إنهم أنقذوا قبل ظهر اليوم "مركبا جانحا على بعد نحو 20 كيلومترا من لامبيدوزا غمرت المياه نصفه وكان على وشك الغرق وعلى متنه 7 مهاجرين كلهم رجال سوريون".

وأظهرت مشاهد نشرها خفر السواحل الإيطالي هؤلاء الرجال في مركب صغير جدا وقد امتلأ بالمياه كليا وهم ينقلون على فرش قابلة للنفخ إلى سفينة الإغاثة.

ونقل خفر السواحل عن المهاجرين الذين تم إنقاذهم قولهم إنهم أبحروا في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري من ليبيا وعلى متن المركب 28 شخصا من بينهم 3 قصر وقد يكون سقط منهم 21 في المياه بسبب سوء الأحوال الجوية، مضيفا أن عمليات البحث عن المفقودين متواصلة مع الاستعانة بطائرة أيضا.

وفي العام الماضي فُقد أكثر من 3 آلاف مهاجر بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

ووفقا لأرقام وزارة الداخلية الإيطالية، انخفض عدد الوافدين عبر البحر بشكل كبير منذ بداية العام الحالي.