مسؤول كبير بالبنتاغون يشارك في منتدى عسكري بالصين

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي اليوم قوله إن الولايات المتحدة سترسل مايكل تشيس نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين وتايوان ومنغوليا إلى "منتدى بكين شيانغشان" أكبر منتدى أمني سنوي في الصين سيعقد في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري .

ولم يعلن عن اختيار تشيس من قبل. وهو أعلى منصبا من المسؤول الأميريكي الذي حضر "منتدى شيانغشان" العام الماضي، لكن رتبته تتوافق مع المعايير التاريخية لوزارة الدفاع (البنتاغون). مع الإشارة إلى أن تشاد سبراجيا نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين حضر المنتدى في عام 2019.

وهناك بعض الأمل في أن تشير هذه المشاركة إلى تعامل أكبر على مستوى العمل مع الصين في ظل النزاعات الإقليمية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن حضور تشيس المتوقع ليس غير مسبوق لكنه يبعث برسالة مفادها أن الولايات المتحدة تعطي أولوية للتعامل على المستوى العسكري مع الصين حتى في وقت التوتر المتزايد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية -اليوم الأربعاء- أن أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية تعتزم إرسال وفود إلى المنتدى الذي سيعقد في بكين في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحسب وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية فإن "منتدى بكين شيانغشان" تأسس عام 2006، وهو منتدى رفيع المستوى للأمن والدفاع في منطقة آسيا-الباسيفيك ويحظى بتأثير دولي كبير.

وسبق أن نقلت الوكالة عن المتحدث باسم المنتدى تشانغ شياو غانغ قوله إن نسخة المنتدى لهذا العام ستركز على موضوع "تعزيز السلام من أجل مستقبل مشترك".

وأضاف المتحدث أن الصين دعت مندوبين من أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، فضلا عن خبراء وباحثين في مجال الأمن من الداخل والخارج لحضور المنتدى، مضيفا أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث.