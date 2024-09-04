مصرع ضابطين وإصابة 4 جنود بتفجير مركبتهم شمال العراق

قُتل ضابطان وأُصيب 4 جنود الأربعاء في تفجير مركبتهم العسكرية في محافظة كركوك شمال العراق، وذلك بعد أقل من أسبوع على عملية واسعة النطاق نفذتها قوات الأمن العراقية مع الجيش الأميركي ضد مسلحين في غرب العراق.

وقال مسؤول في الجيش العراقي في محافظة كركوك، فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية إن القتيلين هما عقيد في استخبارات الفرقة الثامنة للجيش العراقي وآخر برتبة مقدم، وأشار إلى أن 4 آخرين أصيبوا بجروح مختلفة في تفجير عبوة مزروعة في مركبة عسكرية.

وأكّد مصدر طبي مقتل ضابطين وإصابة 4 جنود في الهجوم.

ولم تتبنّ أي جهة على الفور الهجوم الذي وقع قرب قضاء الدبس إلى شمال غرب مدينة كركوك وإلى جنوب شرق مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي.

وكانت قوات الأمن العراقية والجيش الأميركي قد نفذوا عملية واسعة ضد مسلحين في مناطق صحراوية في الأنبار غرب العراق في 29 أغسطس/آب الماضي أسفرت عن مقتل 15 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان من بين القتلى في تلك العملية "قيادات خطيرة تتخذ من صحراء الأنبار ملاذا"، وفقا لجهاز المخابرات العراقي، كما أصيب فيها 7 عسكريين أميركيين، وفقا لمصدر دفاعي أميركي.

يذكر أن بغداد أعلنت في أواخر 2017 "الانتصار" على تنظيم الدولة الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بـ3 أعوام، غير أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في مناطق عدة وتشنّ هجمات تستهدف القوات الأمنية خصوصا في مناطق نائية خارج المدن.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة بشأن تنظيم الدولة في يوليو/تموز، بأن عدد عناصره في العراق وسوريا يراوح حاليا بين 1500 و3000 مقاتل، وأكد التقرير أن التنظيم "لا يزال قادرا على شن هجمات متفرقة ومؤثرة وهو ينفذ عمليات ضمن مجموعات صغيرة لا تتجاوز 5 أفراد في مناطق وعرة".