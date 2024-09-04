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مئات المستوطنين والمتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

وادي الجوز A picture taken on June 3, 2020, shows a view of the Palestinian neighbourhood of Wadi al-Joz (below) in occupied east Jerusalem, with a backdrop of the Dome of the Rock Mosque in Jerusalem's old city. Palestinian business owners in occupied east Jerusalem are worried they will be forced to shut up shop by Israeli authorities over plans to build a vast high tech hub in their neighbourhood. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)
شرطة الاحتلال الإسرائيلي منعت حراس المسجد الأقصى من الاقتراب من مسار اقتحامات المستوطنين (الفرنسية)
4/9/2024-|آخر تحديث: 4/9/202410:17 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أقدم مئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين صباح اليوم الأربعاء على اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وقال مسؤول في الأوقاف الإسلامية بالقدس إن أكثر من 300 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى اليوم، مضيفا أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي منعت حراس المسجد الأقصى من الاقتراب من مسار اقتحامات المستوطنين.

وقال مسؤول الأوقاف إن اقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم للمسجد الأقصى لم تعد تقتصر على مناسبات دينية.

بدوره قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري للجزيرة إن الاقتحامات تزداد وهذا اعتداء صارخ وتحدٍ واستفزاز لمشاعر المسلمين.

وتابع أن ادعاء وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير باطل، والهدف من الاقتحامات فرض السيطرة على المسجد الأقصى.

وقال صبري إن الأحزاب اليمينية المتطرفة بالحكومة الإسرائيلية تجد الوقت مناسبا للانقضاض على الأقصى، وتتزامن الاقتحامات مع الأعياد اليهودية والإسرائيليون يستغلون ذلك لإقناع يهود العالم بالقدوم لفلسطين.

وكان بن غفير قال إنه ينوي إقامة كنيس يهودي في ما سماه جبل الهيكل، وهو الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى، وعلّل ما ذهب إليه بالادعاء أن القانون يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بالمسجد الأقصى.

وصعّد المستوطنون الإسرائيليون اقتحاماتهم المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

المصدر : الجزيرة

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