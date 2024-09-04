لليوم الثامن.. اشتباكات ضارية بطولكرم وجنين واقتحامات واسعة بالضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المكثف على الضفة الغربية لليوم الثامن، واقتحمت فجر اليوم عددا من المدن والبلدات في أرجاء الضفة.

وفي أحدث التطورات، اقتحمت قوات الاحتلال بآليات عسكرية مدينة نابلس شمالي الضفة من حاجز المربعة جنوبي المدينة، وسيرت دوريات في شوارع المدينة، وحاصرت أحياء ودهمت منازل فيها، بحثا عمن تصفهم بالمطلوبين.

كما اقتحمت قوات مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ومخيم العزة وسط بيت لحم وبلدة الخضر غربها.

وقد أصيب شاب وطفل فلسطينيان بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة الظاهرية جنوب الخليل.

ودهمت قوات الاحتلال ملعبا لكرة القدم واحتجزت عددا من الشبان فيه وأطلقت سراحهم لاحقا، في حين اندلعت مواجهات وسط المدينة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وفي جنين، اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة دوار السينما وسط مدينة جنين.

واستهدف المقاومون مركبة عسكرية إسرائيلية بالرصاص والعبوات الناسفة بعدما علقت في الحفريات التي نفذتها جرافات الاحتلال، بينما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، وأطلقت النار بشكل عشوائي.

اشتباكات في طولكرم

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم فجر اليوم، كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد مقاومَين في اشتباكات مع قوات الاحتلال.

من جهتها، قالت كتيبة طولكرم بسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها تخوض اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات الاحتلال في مدينة طولكرم ومخيمها.

وفي وقت سابق، أكدت كتيبة طولكرم، تفجير عبوة ناسفة في تجمع للآليات العسكرية بالمخيم وحققت إصابات مؤكدة.

شاهد .. جرافات الاحتلال تواصل اعمال التخريب في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم. pic.twitter.com/E3xrh8ISx5 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) September 3, 2024

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها أوقعت قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بمخيم المدينة، وحققت إصابات مؤكدة بين أفراد القوة.

هذا ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم ومخيمها وسط اشتباكات وانفجارات متواصلة، وبعد أيام من تركيزها عمليتها في مدينة جنين ومخيمها.

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم، قد أفادت بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قررت اعتبار الضفة ميدان قتال إثر العمليات الأخيرة.

عشرات الشهداء و130 جريحا

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إن 30 شخصا استشهدوا وأصيب 130 آخرون بنيران جيش الاحتلال منذ بدء توغله الواسع شمالي الضفة الغربية الأربعاء الماضي.

وذكرت الوزارة أن طفلة تبلغ من العمر 16 عاما استشهدت اليوم برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان غرب جنين، في حين أصيب الصحفيان أيمن النوباني ومحمد منصور برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر دان، وهدمت قوات الاحتلال منزلا في البلدة بعد حصار استمر ساعات تخلله إطلاق نار وقذائف صاروخية.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال طالبت المحاصرين داخل المنزل بتسليم أنفسهم قبل تفجيره، ولا تتوفر معلومات عن مصيرهم.

اقتحام جامعة بيرزيت

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس حرم جامعة بيرزيت، وعاثوا خرابا في ممتلكات الحركة الطلابية، واستولوا على العديد من الممتلكات والمطبوعات الخاصة بالأنشطة الطلابية.

كما ألصق جنود الاحتلال منشورات ترهيب للطلبة، تدعوهم فيها إلى عدم المشاركة في الأنشطة الطلابية، وتتوعدهم بتدمير مستقبلهم.

وتعليقا على ذلك، أدانت إدارة جامعة بيرزيت اقتحام قوات الاحتلال لحرمها، مؤكدة أن ذلك يشكل خرقا كبيرا لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية.

من جهتها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال اليومين الأخيرين 22 فلسطينيا على الأقل في أنحاء الضفة، بينهم معتقلون سابقون.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 685 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و700 وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

في حين أسفرت حرب إسرائيل بدعم أميركي على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال. ​​​​​​​