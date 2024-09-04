غالانت: نحن بمرحلة "جز العشب" بالضفة الغربية

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت المرحلة الحالية من عدوان جيش الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة "مرحلة جز العشب"، لكنه أقر ضمنا بخوف جنوده من المواجهة واللجوء على القصف الجوي.

جاء ذلك خلال تقييمه اليوم الأربعاء للأوضاع شمال الضفة في ظل عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على عدة مدن ومخيمات.

وقال غالانت "في الواقع، عندما نقوم بقص العشب، ستأتي اللحظة التي نقتلع فيها الجذور، وهذا يجب أن يتم"، مضيفا "نستخدم الضربات الجوية بكل مكان عند الضرورة لتجنب المخاطرة بحياة جنودنا، لا يوجد حل آخر ويتعين استخدام كل ما يلزم وبكل قوة".

وأضاف غالانت في بيان له "في مواجهة تجدد الإرهاب، نحن نقضي على المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) ولا يوجد خيار آخر، الاستعانة بكل القوات، كل من نحتاج إليه، بكل قوة".

يذكر أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن عدوانا عسكريا مكثفا على الضفة منذ 28 أغسطس/آب الماضي أطلقت عليها اسم "المخيمات الصيفية" طالت جنين وطوباس وطولكرم في شمال الضفة الغربية.

وباتت الشوارع المقفرة في مدينتي جنين وطولكرم ركاما جراء العملية. واستشهد خلال أسبوع من العدوان 33 فلسطينيا وفق وزارة الصحة في رام الله، في حين أصيب أكثر من 140 آخرين.

وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقتل جيش الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون ما لا يقل عن 661 فلسطينيا منذ ذلك التاريخ وفقا لوزارة الصحة.