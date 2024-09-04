مقتل لبنانية بقصف إسرائيلي وحزب الله يستهدف ثكنة عسكرية

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل امرأة وسقوط جريحين، بينهما طفل، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة قبريخا جنوبي البلاد اليوم الأربعاء.

كما ذكرت الوزارة أن 5 أشخاص آخرين أصيبوا في غارتين إسرائيليتين على بلدتي حولا والخيام.

من جهته، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة من العمليات ضد مواقع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود.

وقال الحزب إنه قصف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل ومرابض المدفعية في ديشون بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.

كما أعلن أنه استهدف تمركزا للجنود في ثكنة زرعيت ومواقع حانيتا والمرج ورويسات العلم والسماقة.

في المقابل، شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات حولا وبني حيّان والخيام ومحيط قبريخا وكونين في جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات عدة.

🔴 متابعة صفا| من الحرائق المشتعلة في "ديشون" شمال فلسطين المحتلة بعد سقوط رشقة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان pic.twitter.com/pNe3J6K5GJ — وكالة صفا (@SafaPs) September 4, 2024

حرائق بالجليل الأعلى

وقال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت عددا من القذائف أطلقت من لبنان، بينما سقطت قذائف أخرى في كريات شمونة بالجليل الأعلى ومناطق مفتوحة أخرى، مما أدى إلى اندلاع حرائق.

وذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن طواقمها تحاول إطفاء حرائق اندلعت في مواقع عدة من الجليل الأعلى.

في غضون ذلك، قال السياسي الإسرائيلي بيني غانتس -المستقيل من مجلس الحرب الذي تم حله لاحقا- إن الإسرائيليين في الشمال لن يعودوا إلى ديارهم بالنهج الحالي لحكومة بنيامين نتنياهو، بل بالأفعال الشجاعة، وفق تعبيره.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله قصفا يوميا مع قوات الجيش الإسرائيلي.

ويرهن الحزب وقف القصف بإنهاء الجيش الإسرائيلي الحرب التي يشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.