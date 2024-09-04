مسؤول عسكري إيراني: الرد على اغتيال هنية سيكون مختلفا

قال مسؤول العمليات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن رد إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية قبل أكثر من شهر في طهران سيكون مختلفا، ولن يتم الكشف عن طريقته.

وأضاف المسؤول العسكري، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، أن طريقة ونوعية الرد ستعتمد على الظروف التي يمكنها أن تحقق أهداف طهران.

كما قال القائد بفيلق القدس إن فترة انتظار الرد على اغتيال هنية يمكن أن تكون طويلة حتى تتوفر الظروف المناسبة.

وأعلن مسؤولون إيرانيون مرارا أن رد بلادهم على اغتيال هنية يمكن أن يتأخر بعض الوقت لكنهم أكدوا أنه آتٍ لا محالة.

وحشدت الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية قوات بحرية، بينها حاملة طائرات تحسبا لضربة إيرانية محتملة.

واتهمت إيران إسرائيل باغتيال القائد الفلسطيني الراحل داخل مقر إقامته بطهران، وتوصلت التحقيقات الإيرانية إلى أنه لم تكن هناك خيانة من الداخل.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أطلقت القوات الإيرانية مئات الصواريخ والمسيّرات على إسرائيل، ردا على استهداف قنصليتها في دمشق ومقتل مستشارين عسكريين إيرانيين، وقالت واشنطن وتل أبيب إنهما أسقطتا معظمها قبل وصولها إلى أهدافها.