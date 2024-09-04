القسام تنشر اليوم تسجيلا مصورا لأسيرين إسرائيليين قبل مقتلهما

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها ستنشر مساء اليوم الأربعاء تسجيلا مصورا للأسيرين القتيلين ألكسندير لوبنوف وكارميل جات.

وكانت القسام بثت مساء أمس، مقطع فيديو مسجلا مسبقا للأسير أوري دانينو الذي عثر جيش الاحتلال السبت على جثته بين جثث 6 أسرى جنوبي قطاع غزة.

كما بثت القسام الاثنين رسالة للأسيرة عيدان يروشلمي التي ناشدت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بفعل كل ما هو لازم للإفراج عنها من خلال صفقة تبادل، إلا أن قصف جيش الاحتلال كان أسرع وقتلها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، استعادة جثث 6 أسرى إسرائيليين من داخل نفق بمدينة رفح (جنوب)، واتهم حماس بقتلهم، في حين أكدت الحركة أن الجيش قتلهم عبر قصف جوي مباشر.

وحمّلت القسام، مساء الاثنين، نتنياهو والجيش مسؤولية مقتل الأسرى في غزة، عبر "تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى".

وكانت حركة حماس بثت اليوم الأربعاء مقطع فيديو جديدا تبعث من خلاله رسالة للإسرائيليين مفادها أن بقاء نتنياهو يهدد حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت حماس في مقطع الفيديو الذي عرضته الجزيرة إن "كل يوم يستمر فيه نتنياهو في الحكم قد يعني تابوتا جديدا"، في إشارة إلى أن الأسرى سيقتلون بسبب العدوان الإسرائيلي ويعودون إلى أهاليهم جثثا.

وأضافت أن "الأسرى المتبقين سيعودون أحياء عندما يتوقف العدوان، وإذا استمر سيبقى مصيرهم مجهولا"، وخاطبت حماس الإسرائيليين بالقول "إن القرار لكم".