4 قتلى بإطلاق نار داخل مدرسة في جورجيا الأميركية

قُتل 4 أشخاص وجُرح 9 آخرون في حادث إطلاق نار في مدرسة بولاية جورجيا الأميركية.

وأفاد في منشور للسلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي "بسقوط 4 قتلى ونقل 9 أشخاص آخرين إلى مستشفيات عدة بسبب إصابات.. أوقف المشتبه فيه وهو على قيد الحياة".

وتوجهت سيارات الإسعاف وعدد كبير من عناصر الشرطة إلى مكان الحادث في مدرسة أبالاتشي في بلدة وايندر البعيدة حوالي 70 كيلومترا شمال شرق أتلانتا.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أُبلغ بالحادث.

وذكرت قناة فوكس 5 أتلانتا أن طوقا ضرب حول المدرسة في البداية، مشيرة إلى أن عناصر الإنقاذ قاموا بإسعاف المصابين في الموقع، مستندة إلى صور تم التقاطها من مروحية.

وتم إجلاء التلاميذ من المدرسة وتجميعهم في ملعب، بحسب صور جوية أخرى بثتها وسائل الإعلام.

وتشهد الولايات المتحدة بشكل منتظم حوادث إطلاق نار في المدارس، وهي آفة مدفوعة بانتشار حمل السلاح الفردي.