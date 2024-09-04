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خبير عسكري: الاحتلال بدأ حرب استنزاف وتجنب الاشتباك المباشر مع المقاومة

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4/9/2024

قال الخبير العسكري اللواء الركن محمد الصمادي إن جيش الاحتلال بدأ حرب استنزاف مع المقاومة عملا بالنصيحة التي قدمتها له الولايات المتحدة في أول الحرب والتي تؤدي عمليا لمزيد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وأضاف أن الانتقال إلى مراحل أكثر تقدما من العمليات ستقلل قدرة المقاومة على إيقاع خسائر في صفوف الاحتلال الذي بدأ يزيد الاعتماد على سلاح الجو بدلا من التوغلات البرية.

ووفقا للخبير العسكري فإن هذه الطريقة في الحرب تزيد من الضغط الشعبي على المقاومة لأنها تستهدف المدنيين بالأساس بينما لن تكون المقاومة قادرة على إلحاق خسائر بقوات الاحتلال التي تتمركز حاليا في مناطق بعيدة.

ورغم أن عمليات القنص التي تنفذها المقاومة في قطاع غزة تعكس احترافية كبيرة في التنفيذ برأي الصمادي فإن خسائر الآليات تراجعت جدا بعدما انسحبت قوات الاحتلال بشكل كبير من محور نتساريم إلى منطقة غلاف غزة فضلا عن أنها توجد بالقرب من الحدود المصرية في محور فيلادلفيا وتنفذ عمليات خاطفة داخل مدينة رفح.

المصدر : الجزيرة

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