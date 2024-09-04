حماس في رسالة للإسرائيليين: القرار لكم

بثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو جديدًا تبعث من خلاله رسالة للإسرائيليين مفادها أن بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يهدد حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت حماس في مقطع فيديو عرضته قناة الجزيرة "إن كل يوم يستمر فيه نتنياهو في الحكم قد يعني تابوتا جديدا"، في إشارة إلى أن الأسرى الذين سيقتلون بسبب العدوان الإسرائيلي سيعودون إلى أهاليهم جثثا.

وأضافت أن "الأسرى سيعودون أحياء عندما يتوقف العدوان، وإذا استمر سيبقى مصيرهم مجهولا".

وختمت حماس في مقطع الفيديو بالقول " إن القرار لكم"، أي للإسرائيليين.

وتواصل كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- نشر مقاطع مصورة للأسرى الستة، الذين أعلن جيش الاحتلال انتشال جثثهم من غزة قبل أيام من نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أثار موجة احتجاجات عارمة في إسرائيل.

وبثت أمس مقطعا للأسير الإسرائيلي أوري دانينو -الذي انتشلت قوات الاحتلال جثته مؤخرا من غزة- قال فيه إن حكومة نتنياهو ومجلس الحرب المصغر فشلوا في حماية المواطنين يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإنهم يحاولون قتلهم اليوم من خلال محاولات إنقاذ فاشلة.

كما بثت كتائب القسام الاثنين الماضي رسالة لأسيرة قتيلة كانت ضمن الأسرى الستة، تدعى عيدان يروشلمي، ناشدت فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته بفعل كل ما هو لازم للإفراج عنها من خلال صفقة تبادل.