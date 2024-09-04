بلغاريا تودع غاريلوف أشهر صحفييها

تودع بلغاريا اليوم الصحفي التلفزيوني الأشهر إيفان غاريلوف الذي عرف بتغطياته لحربي لبنان وكمبوديا والأزمة القبرصية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وحظيت وفاة غاريلوف عن 81 عاما باهتمام واسع في الإعلام المحلي بالنظر للنجاح الذي حققه برنامجه الحواري "بانوراما" على مدى ما يزيد عن ربع قرن إلى جانب الأفلام الوثائقية التي أعدها وبينها وثائقي بعنوان "قادم من إسرائيل ريبورتاجات من الأراضي المقدسة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال الصحفي البلغاري إنتشو غوسبودينوف في رثاء زميله "كانت فلسطين والفلسطينيون قضيته الشخصية، وعبر عنها في تبنيه للفتى أحمد (المليجي) الذي أصبح بفضله طبيبا، وكثيرًا ما رأيت إيفان في مكتب الدكتور كيريل إغناتوف، رئيس الصليب الأحمر البلغاري آنذاك، حيث كان يطلب المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين أو يقدم التماسًا للحصول على الجنسية البلغارية لابنه بالتبني أحمد".

وعن تحقيقات غاريلوف التلفزيونية عبر العالم قال غوسبودينوف "كانت موهبته تشده إلى أي مكان من شأنه أن يقدم لمشاهديه رؤية تحليلية اجتماعية".

أصدر غاريلوف عددا من الكتب التي استمد مضمونها من رحلاته إلى المناطق الساخنة وأبرزها "أتيلا بمواجهة أفروديتا " حول "الأزمة القبرصية".

توفي غاريلوف أمس في أحد مستشفيات صوفيا جراء حادث عارض كان قد تعرض له قبل 6 أسابيع أثناء عمله على كتاب جديد.