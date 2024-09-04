دفع الخوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شركات طيران عالمية إلى تمديد تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب بعض المجالات الجوية.

وفيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

الخطوط الفرنسية والهولندية

ألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كيه إل إم" رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وألغت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" جميع رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت يومي 25 و26 أغسطس/آب، واستأنفت الشركة الخدمة في 27 أغسطس/آب، بحسب المعلومات عن الرحلات على موقعها الإلكتروني.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس/آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

دلتا للطيران

أوقفت الشركة الأميركية "دلتا إيرلاينز" الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

الخطوط الجوية الجزائرية

علقت الشركة رحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر.

مجموعة لوفتهانزا

مددت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية، التي تضم أيضا الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية وكوندور ويورو وينجز، تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران حتى الرابع من سبتمبر/أيلول، وعلقت الرحلات إلى بيروت حتى 30 من الشهر نفسه.

واستأنفت رحلاتها إلى عمّان وأربيل من 27 أغسطس/آب.

وستستأنف لوفتهانزا رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارا من الخامس من سبتمبر/أيلول، بينما ستظل الرحلات إلى بيروت معلقة حتى نهاية يوم 30 سبتمبر/أيلول.

وقالت الخطوط الجوية السويسرية على نحو منفصل إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

إيزي جت

قال متحدث باسم الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة إنها أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل/نيسان، وستستأنفها في 30 مارس/آذار 2025.

طيران الهند

علقت شركة الطيران الهندية "إير إنديا"رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

كاثي باسيفيك

ألغت الشركة، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا، جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس آذار 2025.

إير بالتيك

ألغت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 15 سبتمبر/أيلول، وذلك بحسب الرحلات المتاحة على موقعها الإلكتروني.

آي إيه جي

ألغت شركة فويلينغ الإسبانية للطيران منخفض التكلفة جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول، و"آي إيه جي" هي الشركة الأم لفويلينغ.

إيتا للطيران

مددت الشركة الإيطالية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى نهاية يوم الرابع من سبتمبر/أيلول.

لوت

علقت شركة الطيران البولندية رحلاتها إلى تل أبيب حتى الرابع من سبتمبر/أيلول وإلى بيروت حتى الثاني من الشهر نفسه.

رايان إير

ألغت رايان إير، أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا، رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 سبتمبر/أيلول بسبب "قيود تشغيلية".

صن إكسبرس

قالت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر/كانون الأول.

يونايتد إيرلاينز

علقت شركة الطيران يونايتد إيرلاينز، التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها، رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور لأسباب أمنية.

تنبيهات بالمجال الجوي اللبناني

نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني اعتبارا من الثامن من أغسطس/آب حتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري".