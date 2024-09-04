اشتباكات عنيفة في طولكرم والاحتلال يمدد عمليته العسكرية بجنين

أعلنت كتائب القسام – كتيبة طولكرم أنها تخوض مع باقي فصائل المقاومة اشتباكات مسلحة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، وسط أنباء عن قرار الاحتلال الإسرائيلي تمديد فترة عمليته العسكرية في مخيم جنين.

وتتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية لليوم الثالث وسط حصار واسع يفرضه جيش الاحتلال.

وقالت كتائب القسام – كتيبة طولكرم إن مقاوميها يخوضون جنبا إلى جنب مع باقي الفصائل اشتباكات مسلحة وفجروا عبوات ناسفة في محاور عدة داخل مخيم طولكرم، محققين إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال بين قتيل وجريح.

وتأتي الاشتباكات بينما تواصل الجرافات الإسرائيلية تدمير البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين داخل المخيم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 8 فلسطينيين بحالات اختناق بعد تفجير قوات الاحتلال عبوات ناسفة في مخيم طولكرم تسببت في اندلاع حريق.

وأكدت الطواقم الطبية للجزيرة بأن الاحتلال يتعمد عرقلة عملهم ومنعهم من دخول المخيم.

شهداء واعتقالات

وفي الخليل، أُصيب شاب وطفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة الظاهرية.

واقتحمت قوات الاحتلال للمرة الرابعة في 3 أيام، بلدة إذنا ودهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد مهند العسود منفذ عملية ترقوميا، إضافة إلى عدد من منازل أقرباء الشهيد، وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش اعتقل شابا فلسطينيا من البلدة بزعم أنه ساعد العسود في تنفيذ العملية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية وسط إطلاق نار وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل واحتجزت أكثر من 20 شخصا وأخضعتهم لتحقيق ميداني قبل انسحابها من المكان.

#عاجل| جنود الاحتلال يحرقون منزلاً في ساحة مخيم جنين، ويغادرون المنطقة pic.twitter.com/LhieeANIfG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 4, 2024

تمديد عملية جنين

من جهته، قال موقع والا الإسرائيلي إن الجيش قرر تمديد فترة عمليته العسكرية في مخيم جنين بالضفة الغربية، والتي كان مقررا أن تنتهي أمس الثلاثاء.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن تمديد العملية جاء بأمر وزير الدفاع يوآف غالانت، بناء على استمرار وصول معلومات استخباراتية بشأن البنية التحتية العسكرية بالمخيم.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية أن الجيش حيّد في مخيم جنين عبوات ناسفة شديدة الانفجار يزن بعضها أكثر من مئة كيلوغرام.

وأضافت المصادر أن الإنذارات المتزايدة في جنوب الضفة قد تدفع باتجاه عملية واسعة هناك حال تدهور الوضع الأمني.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 33 فلسطينيا وإصابة نحو 140 في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي.

كما أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا على الأقل منذ مساء أمس بينهم أطفال.

وفي بيان، ذكرت الهيئة أن الاحتلال اعتقل أكثر من 180 فلسطينيا من الضفة منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة.