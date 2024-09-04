حزب الله يقصف مواقع للاحتلال واندلاع حرائق في الجليل

أعلن حزب الله قصفه مواقع للاحتلال، في حين قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن طواقمها تحاول إطفاء حرائق اندلعت في مواقع بالجليل الأعلى، وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي برصد 60 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان منذ صباح اليوم الأربعاء.

وأكد حزب الله اليوم أنه قصف قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل ومرابض مدفعية الاحتلال في ديشون بدفعات من صواريخ الكاتيوشا، بينما أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى وإصبع الجليل.

وأوضح مراسل الجزيرة أن صواريخ اعتراضية إسرائيلية انفجرت في أجواء قرى حدودية في جنوب لبنان، في ظل تأكيد القناة الـ12 الإسرائيلية سقوط قذائف عدة في منطقة كريات شمونة، وإعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو 5 قذائف سقطت في مناطق مفتوحة بشمال إسرائيل.

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اشتعال حرائق وأضرار بالمنازل بعد صلية صاروخية ثقيلة من لبنان على "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/JO0z0bnQOa — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 4, 2024

غارات إسرائيلية

وأفاد مراسل الجزيرة اليوم بأن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق بالجنوب اللبناني من بينها غارة على محيط بلدة قبريخا وأخرى على محيط بلدة كونين، في أعقاب غارات أمس استهدفت بلدات عدة.

ودأب حزب الله على استهداف مواقع عسكرية للاحتلال ومستوطنات إسرائيلية عدة بقصف بعشرات الصورايخ والمسيّرات، من بينها إعلانه -أمس الثلاثاء- أنه قصف بصواريخ الكاتيوشا مستوطنات في الجليل الغربي شمالي إسرائيل ردا على غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الناقورة الساحلية جنوبي لبنان وأسفرت عن مقتل شخصين.

وقد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس بأن عشرات الصواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي دون وقوع إصابات، سبقها دوي صفارات الإنذار قبل وقت قصير في مستوطنات بالجليل الغربي للتحذير من إطلاق صواريخ، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد سقوط عدد من الصواريخ في منطقة عين يعقوب، من دون أن تشير إلى إصابات بشرية أو أضرار مادية.

كذلك أعلن حزب الله أن مقاتليه قصفوا بالمدفعية انتشارا لجنود إسرائيليين في مرتفع عداثر، واستهدفوا بالأسلحة الصاروخية موقعي رمثا وزبدين في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا وهجمات حدوية أسفرت عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.