170 قتيلا جراء فيضانات في نيبال

عاد سكان العاصمة النيبالية كتماندو لتفقّد الأضرار التي لحقت بمنازلهم أمس الأحد بعد هطول أمطار موسمية غزيرة أدت إلى مقتل 170 شخصا على الأقل.

وغمرت المياه أحياء بأكملها في كتماندو خلال نهاية الأسبوع، وتم الإبلاغ عن فيضانات مفاجئة في الأنهار التي تعبر العاصمة وأضرار واسعة النطاق بالطرق السريعة التي تربطها ببقية البلاد.

وقالت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها إن 170 شخصا لقوا حتفهم في أنحاء البلاد، في حين لا يزال 42 شخصا آخر في عداد المفقودين.

وقال كومار تامانغ (40 عاما) إنه اضطر مع عائلته إلى المغادرة بعد منتصف ليل أول أمس السبت عندما اجتاحت المياه كوخه، مضيفا "عدنا هذا الصباح ويبدو كل شيء مختلفا".

وأضاف "لم نتمكن حتى من فتح أبواب منزلنا فقد كان مملوءا بالطين"، موضحا "أمس كنا خائفين من أن تقتلنا المياه، لكن اليوم ليس لدينا مياه لتنظيفه".

أرقام قياسية

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية ريشي رام تيواري أنه يتم استخدام جرافات لفتح الكثير من الطرق السريعة التي أغلقها الركام، مما أدى إلى قطع كتماندو عن بقية البلاد، مضيفا "تم إنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص".

وأكدت مصلحة الأرصاد الجوية في البلاد لصحيفة كتماندو بوست أن الوادي الذي تقع فيه العاصمة سجل 240 ملم من الأمطار في 24 ساعة حتى صباح أول أمس السبت.

وأضاف التقرير أن هذا هو أعلى معدل هطول للأمطار مسجل في العاصمة منذ العام 1970 على الأقل، واستخدمت فرق الإنقاذ الطوافات لسحب الناجين إلى بر الأمان.

وتعد الكوارث المرتبطة بالأمطار شائعة في جنوب آسيا خلال موسم الرياح الموسمية من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، لكن الخبراء يقولون إن تغير المناخ يزيد شدتها.