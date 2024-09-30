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وزير الدفاع الإسرائيلي: تصفية نصر الله ليست الخطوة الأخيرة

Israeli Defense Minister Yoav Gallant Israeli Defense Minister Yoav Gallant- - GOLAN HEIGHTS, ISRAEL - JULY 28: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'ARIEL HERMONI (GPO) / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Israeli Defense Minister Yoav Gallant (C) inspects the football field after a rocket attack on the town of Majdal Shams in Golan Heights, Israel on July 28, 2024. DATE 29/07/2024 SIZE x Country World SOURCE Anadolu/Ariel Hermoni (GPO) / Handout
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (وسط) تحدث عن مرحلة جديدة في الهجوم على لبنان (الأناضول-أرشيف)
30/9/2024

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن تصفية الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة على ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الجمعة الماضي، لن تكون الخطوة الأخيرة، حسب تعبيره.

ونقل بيان للجيش الإسرائيلي عن غالانت قوله خلال زيارته وحدة مدرعة منتشرة على الحدود مع لبنان إن "القضاء على نصر الله خطوة مهمة، لكنها ليست الأخيرة. ولضمان عودة سكان شمال إسرائيل سنستخدم كل قدراتنا".

وأضاف في كلمته أمام الجنود "إذا لم يفهم أي شخص على الجانب الآخر ما تنطوي عليه تلك القدرات، فإننا نعني كل القدرات، وأنتم جزء من هذا الجهد".

وتابع "سنستخدم كل الوسائل اللازمة، قوتكم وقوات أخرى من الجو ومن البحر وفي البر".

وقُرئت تصريحات غالانت أمام الجنود على أنها تمهيد لإطلاق هجوم بري داخل الأراضي اللبنانية، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

مرحلة جديدة

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر قولها إن "تصريح غالانت بشأن توقعه استخدام سلاح الدبابات قريبا بمثابة بيان حقيقي لنوايا إسرائيل".

وفي وقت لاحق، صرح غالانت خلال لقائه رؤساء السلطات المحلية في الشمال بأن "المرحلة المقبلة في الحرب على حزب الله ستبدأ قريبا".

وجاء اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد كبير من كبار قادة الحزب في خضم أكبر هجوم تشنه إسرائيل على لبنان منذ حرب عام 2006.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية + الصحافة الإسرائيلية

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