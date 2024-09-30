نتنياهو يتوجه إلى الشعب الإيراني برسائل وتهديدات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في كلمة وجهها إلى الشعب الإيراني- إنه لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه، محذّرا من أن حكومتهم تدفعهم "أقرب إلى الهاوية".

وجاء حديث نتنياهو بالإنجليزية، في خطاب مصور مدته 3 دقائق نشره مكتبه اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب اغتيال إسرائيل أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الجمعة الماضي.

وقال نتنياهو "في هذه اللحظة المحورية، أريد أن أخاطبكم شعب إيران. أريد أن أفعل ذلك بشكل مباشر دون وسطاء".

وأضاف "لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه. لا يوجد مكان لن نذهب إليه لحماية شعبنا وحماية بلدنا".

وتابع قائلا "مع كل لحظة تمر، يقربكم النظام -أيها الشعب الفارسي النبيل- من الهاوية".

The people of Iran should know – Israel stands with you pic.twitter.com/MfwfNqnTgE — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2024

واتهم نتنياهو إيران بإغراق المنطقة "في مزيد من الظلام والحرب" وخاطب الإيرانيين بقوله "لا بد أن تعلموا أن إسرائيل تقف إلى جانبكم".

وأضاف "لا تسمحوا لحفنة من الحكام الدينيين بسحق تطلعاتكم وأحلامكم" وتابع "عندما تتحرر إيران أخيرا -وسوف تأتي تلك اللحظة أسرع بكثير مما يتصوره الناس- فإن كل شيء سيكون مختلفا".

وتصاعدت المخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة بعدما اغتالت إسرائيل أمين حزب الله في غارة على ضاحية بيروت الجنوبية وذلك في خضم أكبر هجوم تشنه على لبنان منذ حرب عام 2006.

وقتل مع نصر الله في الغارة نفسها عباس نيلفروشان نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني لشؤون العمليات.

وأول أمس، أعلن مرشد الثورة علي خامنئي الحداد 5 أيام في إيران، متوعدا إسرائيل بأن دماء نصر الله "لن تذهب سدى".