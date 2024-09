نتنياهو يتوجه إلى الشعب الإيراني برسائل وتهديدات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في كلمة وجهها إلى الشعب الإيراني- إنه لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه، محذّرا من أن حكومتهم تدفعهم "أقرب إلى الهاوية".

وجاء حديث نتنياهو بالإنجليزية، في خطاب مصور مدته 3 دقائق نشره مكتبه اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب اغتيال إسرائيل أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الجمعة الماضي.

وقال نتنياهو "في هذه اللحظة المحورية، أريد أن أخاطبكم شعب إيران. أريد أن أفعل ذلك بشكل مباشر دون وسطاء".

وأضاف "لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه. لا يوجد مكان لن نذهب إليه لحماية شعبنا وحماية بلدنا".

وتابع قائلا "مع كل لحظة تمر، يقربكم النظام -أيها الشعب الفارسي النبيل- من الهاوية".

The people of Iran should know – Israel stands with you pic.twitter.com/MfwfNqnTgE

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2024