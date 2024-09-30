عشرات القتلى بينهم جندي لبناني في غارات إسرائيلية جديدة

أُعلن في لبنان عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح في غارات إسرائيلية جديدة، بينهم أول جندي يُقتل منذ بداية الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان قبل أكثر من أسبوع.

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمني لبناني قوله إن 12 جنديا على الأقل من الجيش قُتلوا منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

ومن جهته، أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، مقتل عسكري جراء ضربة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية لدى مرورها على حاجز في جنوب لبنان، ليكون بذلك أول جندي يُقتل منذ بدء إسرائيل الأسبوع الماضي شنّ غارات كثيفة على مناطق عدة.

وقال الجيش في منشور على منصة إكس "استُشهد أحد العسكريين نتيجة استهداف مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي دراجة نارية أثناء مرورها عند حاجز" في منطقة الوزاني الحدودية مع إسرائيل.

وبحسب مصدر مقرّب من الجيش، فقد استهدفت المسيّرة الإسرائيلية "الدراجة التي كان سوريان على متنها، مما أسفر عن إصابة الجندي بشظية، استُشهد على إثرها".

هذا وقد نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمني لبناني قوله إن 12 جنديا على الأقل من الجيش قتلوا منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول بعد بدء طوفان الأقصى.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، مما أسفر حتى ظهر الاثنين عن ما لا يقل عن 962 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، و2778 جريحا، وفق بيانات السلطات اللبنانية.