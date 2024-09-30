قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا بالضفة وتعتقل العشرات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم وفي ساعات الصباح الأولى عدة مدن وقرى في الضفة الغربية، واعتقلت عددا من الفلسطينيين قبل انسحابها من المناطق التي اقتحمتها.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس فجر اليوم وأطلقت القنابل الصوتية، وحطمت صرح الشهداء في منطقة المخفية، ودهمت عددا من البنايات السكنية والمنازل وعاثت بها خرابا.

كما وقعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عسكر للاجئين في المدينة. واعتقلت 5 فلسطينيين، منهم نقيب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بفلسطين.

وفي بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان، في حين اعتقلت الأسير المحرر مجد حوراني بعد اقتحام منزله في المدينة.

قلنديا وشعفاط

وفي مدينة القدس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم قلنديا شمال المدينة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ودهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت شابين من منزليهما.

كما اقتحمت قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية، مخيم شعفاط العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال شرعت بهدم منشآت تجارية قرب حاجز مخيم شعفاط العسكري في القدس المحتلة.

وفي الخليل جنوب الضفة اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل أبو رمان وفتشت مركبات الفلسطينيين وحطمتها.

ومنذ معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، في حين صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، مما أدى إلى استشهاد 719 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6200، واعتقال نحو 11 ألف فلسطيني، وفق مصادر رسمية فلسطينية.