قناة إسرائيلية: توفرت فرصة لاغتيال السنوار لكن العملية لم تنفذ

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال توفرت له فرصة لاغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار في الأشهر الماضية، لكن العملية لم تنفذ.

وحسب القناة، فإن إسرائيل عدلت عن تنفيذ عملية اغتيال السنوار لكونها قد تؤدي إلى إصابة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نفى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تقارير عن مقتل السنوار.

وفي مايو/أيار الماضي كشف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي عن محاولات إسرائيلية فاشلة لاغتيال السنوار وقائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف.

وتعتبر إسرائيل السنوار العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى مقتل أزيد من ألف عسكري ومستوطن إسرائيلي.

يشار إلى أن السنوار تولى لأعوام منصب قائد حركة حماس في قطاع غزة.

وبعد اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران في نهاية يوليو/تموز الماضي تم اختيار السنوار لخلافته.

وعادت محاولات اغتيال السنوار إلى الواجهة بعد تمكن إسرائيل من اغتيال أمين حزب الله اللبناني حسن نصر الله والعديد من مساعديه في غارات على ضاحية بيروت الجنوبية يوم الجمعة الماضي.