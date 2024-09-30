كمين مركب وعمليات جديدة للقسام في خان يونس ورفح

قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الاثنين إن مقاتليها استهدفوا آليات وجنودا للاحتلال الإسرائيلي بعمليات وكمين مركب في خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت الكتائب -في بيان لها- أنها دمرت ناقلتي جند واستهدفت دبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين بالعبوات وقذائف الياسين 105 شرق خان يونس.

وأضافت أنها أوقعت طواقم الآليات الإسرائيلية بين قتيل وجريح خلال الكمين الذي نصب بمنطقة الفخاري شرقي المدينة، وأن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والمصابين.

وفي رفح، قالت القسام إنها استهدفت دبابة ميركافا بعبوة شواظ وجرافة عسكرية من نوع "دي9" بقذيفة تاندوم في منطقة الشوكة شرقي المدينة.

كما استهدفت الكتائب قوة إسرائيلية راجلة بعبوة أفراد وأوقعتهم بين قتيل وجريح شرق المدينة أيضا.

يشار إلى أن إسرائيل تواصل لما يقارب العام حربا مدمرة، في قطاع غزة المحاصر، خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

وتتصدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب القسام، للقوات الإسرائيلية المتمركزة والمتوغلة في القطاع منذ بدء العمليات البرية مما خلف عشرات القتلى والجرحى من الجنود الإسرائيليين، وفق تقديرات رسمية.