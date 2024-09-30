ميقاتي: مستعدون لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الاثنين استعداد بلاده لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وما يقتضيه من إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي من مقر الحكومة في العاصمة بيروت، "نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف إطلاق النار فورا مع إسرائيل، ومستعدون لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني".

وأضاف أنه أكد خلال اللقاء برئيس مجلس النواب نبيه برّي ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بالتوافق مع الجميع.

وقال ميقاتي إن بري أكد أنه فور وقف إطلاق النار سيدعو إلى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية.

واختتم ميقاتي بأنه سيطلب من الدول المانحة مساعدة لبنان.

ومنذ أيام تتواتر تصريحات في إسرائيل عن احتمال شن عملية برية في جنوبي لبنان بزعم إقامة منطقة أمنية عازلة.

ولقبول وقف إطلاق النار، اشترط وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في رسائل وجهها إلى نظرائه في 25 دولة، تحريك حزب الله إلى شمال نهر الليطاني ونزع سلاحه، وفق هيئة البث الرسمية اليوم الاثنين.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، مما أسفر عن مقتل 923 شخصا وإصابة 2715 آخرين، وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.