حصيلة قتلى كبيرة في لبنان والقصف الإسرائيلي يطال بيروت

شنت إسرائيل فجر الاثنين غارة جوية على منطقة الكولا في بيروت في أول استهداف من نوعه خارج الضاحية الجنوبية للعاصمة، فيما أسفر القصف خلال الـ 24 ساعة الماضية عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وخصوصا في مناطق الجنوب.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني مقتل شخصين في غارة شنتها إسرائيل فجر الاثنين على بيروت، في أول استهداف للعاصمة اللبنانية.

وقال المصدر إن "شخصين قتلا على الأقل في هجوم لطائرة مسيّرة إسرائيلية على شقة تعود للجماعة الإسلامية" في لبنان.

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجوما في بيروت وقصف أهدافا لحزب الله في منطقة البقاع شرقي لبنان.

كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر الاثنين غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويأتي هذا التطور بعد أن ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر أسفرت عن مقتل وإصابة المئات في الجنوب والبقاع.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون في غارات إسرائيلية على منطقة بنت جبيل جنوبي البلاد.

وقال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

ونفذت الطائرات الحربية الأإسرائيلية الليلة غارات جديدة على صور ومناطق أخرى جنوب لبنان وفي بعلبك بالبقاع شرقي البلاد.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على بلدة عين الدلب شرق صيدا بجنوب لبنان هن مقتل 40 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 33 شخصا وإصابة 97 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على محافظة بعلبك الهرمل شرقي البلاد.

وقالت الوزارة إن 16 شخصا استشهدوا وأصيب 115 في غارات أخرى على مدينة صور ومنطقتها جنوبي البلاد.

كما أسفرت غارات على مدينة بنت جبيل عن استشهاد 5 وإصابة 10، واستشهد 7 شهداء وأصيب 40 في مرجعيون والنبطية بجنوب لبنان، وفقا للمصدر نفسه.

حصيلة إجمالية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 109 وإصابة و364 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد السبت الماضي.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ 23 سبتمبر/ أيلول أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية حتى الحين عن سقوط أزيد من 916 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، و2709 جرحى.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن الوضع مأساوي بالنسبة للمدنيين المتضررين من الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان.

وأضافت المفوضية الأممية إن أكثر من 70 ألف شخص فروا من لبنان حتى الآن.

وتثور مخاوف من دخول المنطقة في حرب شاملة بعد اغتيال إسرائيل يوم الجمعة الماضي أمين عام حزب الله حسن نصر والعديد من مساعديه، في غارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لشن عملية برية محدودة في لبنان، وسط ضغط أميركي غير مسبوق لمنع هذه الخطوة، حسب مصادر إسرائيلية.

وفي المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله بكثافة للصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف المدفعية باتجاه المواقع العسكرية والمستوطنات، وسط تعتيم صارم من الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.