عاجل | بلومبرغ عن مصدر مطلع: حزب الله وإيران ضعفا ولم يعد أمامهما سوى خيارات قليلة ومن غير المرجح أن يصعدا الصراع

عاجل | بلومبرغ عن مسؤولين في أمريكا والشرق الأوسط: من غير المرجح أن يؤدي اغتيال نصر الله لإشعال حرب مباشرة مع إيران

عاجل | بلومبرغ عن مسؤولين في أميركا والشرق الأوسط: طهران ستركز على إعادة بناء حزب الله والحفاظ على شبكتها من الوكلاء

عاجل | بلومبرغ عن مصدر مطلع: إيران ستحاول نقل آلاف المقاتلين إلى المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا

عاجل | بلومبرغ عن مصدر مطلع: سيتحول كل من العراق وسوريا إلى قنوات رئيسية لنقل موارد إلى حزب الله

التفاصيل بعد قليل..