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عاجل | بلومبرغ عن مصدر مطلع: حزب الله وإيران ضعفا ولم يعد أمامهما سوى خيارات قليلة ومن غير المرجح أن يصعدا الصراع
30/9/2024-|آخر تحديث: 30/9/202410:26 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | بلومبرغ عن مصدر مطلع: حزب الله وإيران ضعفا ولم يعد أمامهما سوى خيارات قليلة ومن غير المرجح أن يصعدا الصراع
عاجل | بلومبرغ عن مسؤولين في أمريكا والشرق الأوسط: من غير المرجح أن يؤدي اغتيال نصر الله لإشعال حرب مباشرة مع إيران
عاجل | بلومبرغ عن مسؤولين في أميركا والشرق الأوسط: طهران ستركز على إعادة بناء حزب الله والحفاظ على شبكتها من الوكلاء
عاجل | بلومبرغ عن مصدر مطلع: إيران ستحاول نقل آلاف المقاتلين إلى المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا
عاجل | بلومبرغ عن مصدر مطلع: سيتحول كل من العراق وسوريا إلى قنوات رئيسية لنقل موارد إلى حزب الله
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة