القسام تفجر حقل ألغام بقوة إسرائيلية شرق خان يونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها فجّروا حقل ألغام في قوة إسرائيلية بمنطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلانها تنفيذ كمين مركب في المنطقة نفسها.

وقالت الكتائب في بيان عبر تليغرام مساء اليوم الاثنين "تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام مُعد مسبقا في قوة صهيونية هندسية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها نفذوا كمينا مركبا في المنطقة نفسها، حيث تمكنوا من تدمير ناقلتي جند واستهداف دبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين من نوع "دي-9" بالعبوات وقذائف الياسين 105.

وذكرت أن المقاتلين أوقعوا طواقم الآليات الإسرائيلية بين قتيل وجريح، مؤكدة رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي من الكتيبة 8108 بجراح خطيرة خلال معارك جنوب قطاع غزة.

"حدث صعب"

في الوقت نفسه، قالت منصات إخبارية إسرائيلية إن "حدثا أمنيا صعبا" وقع جنوب قطاع غزة، وإن هناك تفاصيل "مؤلمة" ستنشر لاحقا.

وحسب المعلومات التي سمح الجيش الإسرائيلي بنشرها، قتل 715 جنديا وضابطا إسرائيليا منذ بدء الحرب على غزة، منهم 346 منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبلغ عدد الجرحى من الجنود والضباط 4481 جريحا، وفق البيانات الرسمية الإسرائيلية.

ومنذ نحو عام تشن إسرائيل هذه الحرب المدمرة على غزة، التي يصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية، حيث استشهد أكثر من 41 ألف فلسطيني وأصيب 96 ألفا بجروح ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية في غزة من منازل ومدارس ومستشفيات.