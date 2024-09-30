عاجل | الجيش الإسرائيلي: قررنا إقامة منطقة عسكرية مغلقة في المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي إسرائيل

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: نستعد لغزو بري وشيك يركز على القرى القريبة من الحدود في جنوب لبنان

معاريف: الإعلان عن بلدة المطلة ومحيطها منطقة عسكرية مغلقة في ما يبدو تمهيد لبدء عملية برية من الحرب في لبنان

الجيش الإسرائيلي: قررنا إقامة منطقة عسكرية مغلقة في المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي إسرائيل

مراسل الجزيرة: قصف بالمدفعية والدبابات على بلدات الخيام وكفركلا والوزاني