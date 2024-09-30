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عاجل | الجيش الإسرائيلي: قررنا إقامة منطقة عسكرية مغلقة في المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي إسرائيل

30/9/2024-|آخر تحديث: 30/9/202408:56 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: نستعد لغزو بري وشيك يركز على القرى القريبة من الحدود في جنوب لبنان

معاريف: الإعلان عن بلدة المطلة ومحيطها منطقة عسكرية مغلقة في ما يبدو تمهيد لبدء عملية برية من الحرب في لبنان

الجيش الإسرائيلي: قررنا إقامة منطقة عسكرية مغلقة في المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي إسرائيل

مراسل الجزيرة: قصف بالمدفعية والدبابات على بلدات الخيام وكفركلا والوزاني

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالات

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